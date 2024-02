Hasani në Gjenev: Luftimi i pandëshkueshmërisë, prioritet i Shqipërisë

“Ne mbështesim plotësisht mandatin e Komisionit Hetimor dhe si anëtar i KDNj-së do të punojmë fort, së bashku me partnerët drejt arritjes së objektivit për të vënë para drejtësisë autorët për krimet kundër njerëzimit në Ukrainë. Më 28 shkurt, do të presim në Tiranë, Samitin Ukrainë-Evropa Juglindore, për të mbështetur Ukrainën dhe për të denoncuar këtë agresion të paligjshëm dhe krimet që ka sjellë ai”, u shpreh Hasani.