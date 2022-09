Studim: Kafjalli i pasur nuk ju ndihmon në humbjen e peshës!

Disa prej këshillave më të njohura të dietës viteve të fundit janë përqendruar rreth idesë se koha e duhur për vaktet tuaja mund të bëjë një ndryshim të madh në sasinë e peshës që humbni. Është thënë prej kohësh se, nëse dëshironi të humbni peshë, është mirë të hani një vakt të madh në fillim të ditës dhe të konsumoni vakte më të vogla gjatë ditës.

Për shkak të këtyre ritmeve metabolike, shkencëtarët kanë propozuar që mënyra në të cilën ne përpunojmë vaktet ndryshon në periudha të ndryshme të ditës. Kjo fushë e kërkimit quhet “ushqyerja krono” dhe ka potencial të madh për të ndihmuar në përmirësimin e shëndetit të njerëzve.

Dy studime të vitit 2013 sugjeruan se konsumimi i më shumë kalorive herët në ditë dhe më pak kalori në mbrëmje u ndihmon njerëzve të humbin peshë. Megjithatë, një studim i ri ka zbuluar se ndërsa madhësia relative e kafjallit dhe e darkës ndikon në oreksin e vetëraportuar, ajo nuk ka asnjë efekt në metabolizmin dhe humbjen e peshës.

Për të hetuar lidhjen midis madhësisë së kafjallit e të darkës dhe efektit të tyre në uri, një ekip studiuesish në universitetet e Aberdeen dhe Surrey kreu një studim të kontrolluar në njerëz të shëndetshëm, por me mbipeshë. Pjesëmarrësit u ushqyen me dy dieta, secila për katër javë: një kafjall i madh me një darkë të vogël dhe një kafjall i vogël me darkë të madhe. Dreka gjatë gjithë kohës së studimit ka qenë e njëjtë.

Siç thuhet në këtë studim vaktet janë siguruar në mënyrë që të dinin saktësisht se sa kalori konsumonin pjesëmarrësit e studimit. Shkencëtarët prej fillimit kanë matur metabolizmin e pjesëmarrësve, duke përfshirë monitorimin se sa kalori ata dogjën.

Të gjithë pjesëmarrësit në studim morën të dyja kushtet e dietës në mënyrë që efekti i modeleve të vakteve të mund të krahasohej tek të njëjtët njerëz.

Parashikimet ishin që një kafjall i madh dhe një darkë e vogël do të rrisnin kaloritë e djegura dhe humbjen e peshës. Në vend të kësaj, rezultatet e eksperimentit nuk gjetën ndryshime në peshën e trupit ose ndonjë masë biologjike të përdorimit të energjisë midis dy modeleve të vakteve.

Masat e përdorimit të energjisë përfshinin shkallën metabolike bazale (sa kalori përdor trupi juaj në pushim), aktivitetin fizik dhe përdorimin e një forme kimike uji që mundëson vlerësimin e përdorimit total ditor të energjisë.

Gjithashtu, nuk kishte dallime në nivelet ditore të glukozës, insulinës ose lipideve në gjak. Kjo është e rëndësishme sepse ndryshimet e këtyre faktorëve në gjak lidhen me shëndetin metabolik.

Zbulimet e shkencëtarëve tregojnë se mënyra se si trupi ynë përpunon kaloritë në kafjall kundrejt mbrëmjes nuk ndikon në humbjen e peshës në mënyrën që është raportuar në studime të mëhershme.

Dallimi i vetëm midis studimit të mëparshëm dhe atij të fundit ishte një ndryshim subjektiv i urisë dhe faktorëve të lidhur midis pjesëmarrësve në studim, si sasia e ushqimit që dëshironin të konsumonin.

Gjatë ditës, pas një kafjalli të madh dhe një darke më të vogël, ata raportuan se ndiheshin më pak të uritur, gjë që mund të jetë e dobishme për të gjithë ata që duan të humbin peshë, sepse mund t’u ndihmojnë atyre të kontrollojnë urinë në mënyrë më efektive dhe të hanë më pak.