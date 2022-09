Sa është numri i milingonave në botë dhe cili është roli i tyre?

Shkencëtarët kanë bërë vlerësimin më të plotë të popullatës globale të milingonave - insektet që kanë zënë vend pothuajse kudo në planet - dhe totali i vlerësuar është 20 miliardë, ose rreth 2.5 milionë për çdo njeri.

Kjo nuk duhet të jetë befasi duke pasur parasysh se sa të shpeshta janë këto insekte të lëvizshme që kanë lulëzuar që nga epoka e dinosaurëve, me fosilin më të vjetër të njohur të një milingone që daton 100 milionë vjet më parë në periudhën e Kretakut.

“Milingonat sigurisht luajnë një rol qendror në pothuajse çdo ekosistem tokësor,” tha entomologu Patrick Schultheiss i Universitetit të Würzburgut në Gjermani dhe i Universitetit të Hong Kongut, bashkëautor i një studimi të botuar së fundmi në revistën Proceedings of the National Academy of shkencat.

Sipas tij, milingonat janë shumë të rëndësishme për ciklin e lëndëve ushqyese, proceset e dekompozimit, shpërndarjen dhe ndryshimin e farave të bimëve.

“Milingonat janë gjithashtu një grup insektesh jashtëzakonisht i larmishëm, me lloje të ndryshme që përmbushin një gamë të gjerë funksionesh. Por, mbi të gjitha, është përfaqësimi i tyre numerik që i bën ata lojtarë kryesorë mjedisorë”, tha Schultheiss.

Janë të njohura më shumë se 12.000 lloje milingonash, të cilat në përgjithësi kanë ngjyrë të zezë, kafe ose të kuqe dhe kanë një trup të segmentuar në tri pjesë. Duke filluar nga madhësia nga rreth 1 mm deri në rreth 3 cm, milingonat zakonisht banojnë në tokë, gjethe ose bimë të kalbura - dhe herë pas here në kuzhina njerëzore.

Milingonat, të afërmit e të cilëve janë bletët dhe grerëzat, jetojnë pothuajse kudo në Tokë, siç e di çdo turist, përveç Antartikut, Grenlandës, Islandës dhe disa shteteve ishullore.

“Më habiti fakti që biomasa e milingonave është më e madhe se biomasa e gjitarëve dhe shpendëve të egër së bashku dhe se ajo arrin 20 për qind të biomasës njerëzore. Kjo ju jep një kuptim të shkallës së ndikimit të tyre”, tha ekologia dhe bashkautorja e studimit Sabine Nooten, gjithashtu nga Universiteti i Ëürzburgut dhe Universiteti i Hong Kongut.

Ajo vlerëson së është magjepsës diversiteti i madh i milingonave.

“Ato mund të jenë të vogla ose të mëdha dhe të tregojnë përshtatjet më të çuditshme”, shtoi Nooten, duke përmendur një gjini të përhapur të milingonave të quajtur Strumigenys, të njohura për gojët e tyre të gjata dhe me thumba të përdorura për të gjuajtur jovertebrorët e vegjël.

Hulumtuesit analizën e tyre e bazuan në 489 studime të popullatës së milingonave në të gjitha kontinentet ku jetojnë milingonat.

“Të dhënat tona paraqesin shumën totale të përpjekjeve të mëdha të mijëra shkencëtarëve. Kështu që ne ishim në gjendje të ekstrapolonim numrin e milingonave për rajone të ndryshme të botës dhe të vlerësonim numrin total të tyre global dhe biomasën”, tha Schultheiss.

Po ashtu në këtë hulumtim thuhet se efektet e milingonave në dekompozimin e lëndëve ushqyese, qarkullimin e tokës dhe trazirat mund të jenë të mëdha. Vlerësohet se ato gërmojnë deri në 13 tonë tokë për hektar në vit dhe rrisin disponueshmërinë lokale të lëndëve ushqyese me një renditje të përmasave.

Shumica e milingonave janë në zonat tropikale

Zonat tropikale përmbajnë shumë më shumë milingona se zonat e tjera. Përderisa pyjet dhe zonat e thata kanë më shumë milingona sesa zonat urbane.

“Ka disa pjesë të botës ku kemi pak të dhëna dhe nuk mund të dalim me vlerësime të besueshme për të gjitha kontinentet. Afrika është një shembull i tillë. Ne e dimë prej kohësh që është një kontinent shumë i pasur me milingona, por edhe jo mjaftueshëm i studiuar”, tha Schultheiss.

Milingonat përgjithësisht jetojnë në koloni që ndonjëherë përbëhen nga miliona prej tyre të ndara në grupe me role të ndryshme si punëtorë, ushtarë dhe mbretëresha. Punëtorët, të gjitha femra, kujdesen për mbretëreshën më të madhe dhe pasardhësit e saj, mirëmbajnë folenë dhe kërkojnë ushqim. Meshkujt çiftëzohen me mbretëreshat dhe më pas vdesin.

“Disa milingona mund të jenë shumë të bezdishme, por ajo është perspektiva e njeriut”, shtoi Schultheiss.

Ndryshe, ai theksoi se milingonat janë aq thelbësore për zbutjen e proceseve biologjike, saqë mund të konsiderohen inxhinierë të ekosistemit.