Правила использования

Международный и местный доступ к оригинальным доменным именам trtrussian.com, содержание которых создается TRT, предоставляется следующим образом:

Пользователи, посещая языковые порталы trtrussian.com или заходя на них по ссылке, соглашаются на Правила использования. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этими условиями. Если Вы не согласны с каким-либо из них, Вы должны прекратить просмотр сайта и больше его не использовать.

Соглашаясь на использование trtrussian.com только в законных целях, вы соглашаетесь не нарушать и не ограничивать права других пользователей. Категорически запрещено передавать неподходящие материалы, способные причинить беспокойство или неудобство другим пользователям или нарушить конструктивный диалог на порталах.

Изменение/обновление условий Правил использования

TRT имеет право в любое время изменить или обновить Условия Правила использования сайта trtrussian.com. Пользователи ответственны за проверку изменений и обновлений. Пока Вы продолжаете использование языковых порталов, считается, что Вы согласны со всеми действующими условиями использования. Если Вы не согласны с измененными или обновленными условиями, пожалуйста, прекратите использование сайта. Если на trtrussian.com указаны особые правила, противоречащие с данными Правилами, действительными должны признаваться особые правила.

Авторские права / Торговый знак

TRT управляет trtrussian.com и предоставляет контент полностью или частично из источников TRT или других источников. Содержание trtrussian.com, а также все названия, изображения и логотипы, относящиеся к продуктам и услугам TRT и третьих лиц, подпадают под действие национальных и международных законов об авторском праве и товарных знаках. Запрещается изменение, копирование, воспроизведение, переиздание, передача, распространение и скачивание в компьютер контента, содержащего коды и программное обеспечение указанных выше порталов. Вы можете использовать материалы с учетом авторских и имущественных прав только в личных и некоммерческих целях. Ни одно из указанных здесь условий не может быть истолковано как разрешение на незаконное использование материалов trtrussian.com.

Вы не можете печатать, публиковать или переписывать для печати или публикации, а также прямо или косвенно распространять материалы trtrussian.com. Если возникнут противоречия между данными Правилами Условиями и условиями контрактов, заключенных между TRT и еe деловыми партнерами по поводу перераспределения телепередач или других материалов вещания, будут считаться действительными условия контрактов. Вы не можете полностью или частично сохранить в своем компьютере содержание сайта кроме тех случаев, когда Вы будете использовать его в личных и некоммерческих целях.

Передача TRT материалов

Ваш вклад в TRT в виде текстов, картинок, видео- и аудиофайлов будет означать предоставление действующей по всему миру лицензии на копирование, воспроизведение (включая редакторские поправки), передачу, публикацию и распространение этих материалов без каких-либо обязательств по оплате авторских прав. TRT в определенных случаях может делиться направленными Вами материалами с надежными третьими сторонами. Авторские права Ваших материалов должны принадлежать Вам и не должны быть исключительными эксклюзивными. Вы можете делиться ими и с другими лицами/организациями. Передавая материалы TRT, Вы подтверждаете, что они принадлежат Вам, не содержат оскорбительных и/или унизительных высказываний, не нарушают законы Турции и международные законы, что Вы имеете право передавать TRT эти материалы в указанных целях, что Вы получили на это разрешение лиц, фигурирующих в Вашем материале, или же разрешение их родителей/опекунов в случае, если они несовершеннолетние.

Ссылки на веб-сайты

На сайте trtrussian.com могут содержаться ссылки на интернет-сайты, принадлежащие третьим сторонам. TRT не проверяет информацию, продукцию и услуги, предоставляемые этими сайтами, и не может прямо или косвенно гарантировать достоверность этой информации или качество услуг.

Членство и учетные записи

TRT удаляет все учетные записи пользователей, у которых обнаружено несколько учетных записей, если они созданы с целью беспокоить других пользователей или нарушить общий порядок форума. Пользователи должны вводить действительный адрес электронной почты, которым активно пользуются. TRT без уведомления удалит учетные записи лиц, пользующихся временным или не своим адресом электронной почты.

Если указанный адрес недействителен, TRT попросит ввести новый. TRT оставляет за собой право удалить любую учетную запись пользователя в случае, если он заходит на сайт через прокси-серверы, чтобы скрыть наличие нескольких учетных записей, или же злоупотребляет какой-либо из услуг TRT.

trtrussian.com может содержать форумы для отзывов и общения между пользователями в режиме реального времени. TRT не проверяет комментарии, информацию и файлы, отправляемые на эти форумы. При использовании этих форумов запрещается:

препятствовать или ограничивать использование этих форумов и других интерактивных элементов другими пользователями,

публиковать или передавать материалы, нарушающие национальные или международные законы (включая законы местных управлений и штатов) или поощряющие такие нарушения, за которые суд может привлечь к уголовной ответственности, содержащие оскорбления, клевету, угрозы, вызывающие беспокойство у других, унижающие достоинство человека, включающие порнографические или аморальные элементы,

публиковать или передавать информацию, программное обеспечение или другие материалы без разрешения автора или держателя авторских прав, нарушающие конфиденциальность или права на публикацию других лиц, а также лишающие других лиц их прав или противоречащие им, защищаемые авторскими правами, торговым знаком или имущественными правами, а также из них адаптированные.

публиковать или передавать информацию, программное обеспечение или другие материалы, содержащие вирусы или другие вредоносные элементы. Отправлять, передавать или использовать информацию, программное обеспечение или материалы, содержащие рекламу, используемую в коммерческих целях.

TRT не обязана контролировать форумы и другие интерактивные элементы сайта и, используя их, вы признаете, что TRT за них не несет ответственность. Вместе с тем TRT имеет право на внесение поправок в любые материалы и информацию, которые, на еe взгляд, полностью или частично отступают о перечисленных выше правил, а также удалять и дополнять их, отказывать в их публикации, вводить на них запрет и разглашать информацию по запросу правовых инстанций в рамках административных расследований.

Безопасность

Настоятельно рекомендуем пользователям ради собственной безопасности не сообщать номера телефонов, адреса электронной почты, домашний адрес – свои и третьих лиц – и т.д. в форумах, чатах и других интерактивных пространствах.

Правовые положения

Через trtrussian.com не допускается распространение искаженных текстов, видеофайлов, программ, аудиофайлов и других незаконных материалов. Категорически запрещено посредством trtrussian.com организовывать акции протеста или проводить агитацию для их поощрения. Весьма важно, чтобы материалы, отправляемые пользователями на форумы, в чаты и другие интерактивные пространства, были оригинальными. Ни один контент не должен нарушать законы об авторском праве и торговых знаках национального или международного уровня (а также законы местных управлений и штатов).

Руководство для родителей

Если Вы не достигли возраста 12 лет, Вы должны получить разрешение родителей на использование форумов и других интерактивных элементов сайта trtrussian.com. При использовании таких элементов настоятельно рекомендуем Вам не указывать таких личных данных, как наименование школы, номер телефона, домашний адрес и т.д.

TRT Podcast

TRT Podcast – это предоставляемый компанией TRT контент, к которому Вы можете получить доступ, который Вы можете загрузить, посмотреть и/или послушать на веб-странице TRT Podcast. Вы можете использовать веб-страницу TRT Podcast для доступа, загрузки, просмотра и/или прослушивания предлагаемого компанией TRT контента TRT Podcast на совместимом устройстве. Контент TRT, предлагаемый компанией TRT на TRT Podcast, всегда должен воспроизводиться посредством TRT Podcast. Какое-либо прямое или косвенное изменение, редактирование, дополнение или же комбинирование TRT Podcast с любыми другими материалами запрещается.Вы не имеете права на использование какого-либо материала TRT или обозначения/логотипа TRT на своем устройстве или в другом месте, за исключением случаев, предусмотренных на TRT Podcast.

RSS-каналы TRT

RSS-каналы TRT – это онлайн-сервис TRT, предоставляемый TRT. Это RSS, API или другое приложение, которое позволяет Вам или торговой фирме получать доступ, просматривать и / или прослушивать контент TRT.Вы можете использовать RSS-канал TRT для отображения контента TRT на своем веб-сайте, в блоге или другом продукте или услуге.Вы должны полностью и точно отображать RSS-каналы TRT, на которые Вы подписаны, на своем веб-сайте, в блоге или другом продукте или услуге. Запрещается прямо или косвенно изменять, редактировать, добавлять или создавать сводки любого контента TRT, доступного на trtrussian.com, или любого другого контента, а также размещать полный контент TRT в наборе фреймов HTML.Вы не имеете права использовать какие-либо материалы TRT или его обозначение/логотип на своем веб-сайте, в блоге или другом продукте или услуге, а также в других местах, за исключением случаев, предусмотренных в самой ленте RSS TRT.Видео по запросу Видео по запросу (ВпЗ) – одна из динамических функций Телевидения по протоколу Интернета, которая позволяет пользователям выбирать и просматривать видеоконтент по телевизору или же на компьютерах. Вы можете использовать ВпЗ в любое время для просмотра любого видео, доступного на странице trtrussian.com. Вы не имеете права использовать материалы TRT или его обозначение/логотип на своем веб-сайте, в блоге или другом продукте или услуге, за исключением случаев, предусмотренных ВпЗ.Встроенные видео с YoutubeОнлайн-сервис TRT предлагает своим пользователям встроенные видео с Youtube при условии соблюдения пользователями «Правил использования», с которыми можно ознакомиться, проследовав по ссылке https://www.youtube.com/t/terms?gl=CA.Приложения TRT«Приложение TRT» - это Интернет-сервис TRT, разработанный и предоставленный компанией TRT с целью обеспечения доступа, воспроизведения и/или прослушивания материалов TRT.Приложения могут использоваться в личных целях при условии соблюдения «Правил использования».Приложения TRT могут использоваться для загрузки любых последующих обновлений, предоставляемых TRT, с целью доступа, просмотра и/или прослушивания материалов TRT на совместимом устройстве.Контент TRT, предоставляемый посредством того или иного Приложения TRT, всегда должен воспроизводиться c использованием данного Приложения.Прямое или косвенное внесение каких-либо изменений, дополнений, редактирование или создание сводки материалов TRT или другого контента, доступного через Приложения, а также размещение полного контента TRT в наборе фреймов HTML запрещается.Вы не имеете права использовать какой-либо материал TRT или его обозначение/логотип на своем устройстве или в каком-либо другом месте, за исключением случаев, предусмотренных в Приложении.

Отказ от ответственности

Сайт TRT предоставляется как есть. Его руководители, сотрудники, поставщики контента, представители TRT и аффилированные лица отказываются от предоставления каких-либо гарантий в максимально широкой степени, допускаемой действующим законодательством, включая вопросы торговли, достаточного уровня качества или соответствия определeнной цели. TRT не несет ответственности за какой-либо ущерб, вызванный использованием страницы или контента TRT. Непрерывное и безошибочное функционирование этой страницы или ее контента не гарантируется. Отсутствие на странице или в контенте TRT вируса или какой-либо вредоносной программы не гарантируется. TRT прилагает разумные усилия для обеспечения достоверности, правильности и надежности материалов, однако не предоставляет гарантий относительно достоверности, правильности или надежности. Страница TRT оснащена функцией поиска. TRT не берет на себя никакой ответственности за содержание и пригодность к применению информации, найденной в ее поисковом индексе. Наряду с этим TRT не несет никакой ответственности за полноту или достоверность любых результатов поиска.

Ограничение ответственности

TRT, ее руководители, члены, сотрудники или представители не несут никакой ответственности за всевозможные прямые, личные, косвенные или любые другие убытки и потери, включая убытки, вызванные использованием сайта, услуг, контента TRT или материалов, размещенных на сайте или доступных его посредством, или же каким-либо образом связанные с имеющим к ним отношение договором и неправомерным действием (включая халатность, но этим не ограничиваясь), а также за упущенную выгоду или потерю данных, но этим не ограничиваясь, в том числе, убытки пользователей, вызванные тем, что они действовали на основании информации, полученной от TRT; убытки, вызванные ошибками, неточностями, сбоями в работе, утратой документов или электронных писем; убытки, вызванные ошибками, дефектами, вирусами, задержками в обработке или передаче данных или же проблемами с воспроизведением, но этим не ограниченные, вне зависимости от того, произошло ли это по причине стихийных бедствий, коммуникационных сбоев, кражи, ликвидации или несанкционированного доступа к документам, программам или услугам TRT. Ответственность TRT, проистекающая из использования страницы или из связанных с ее использованием соглашения, гарантии, неправомерного действия (включая его активную, пассивную форму и вмененное нарушение), а также ответственность за качество продукции, строгая ответственность или полная ответственность в рамках другой теории ни в коем случае не может превышать вашей платы (если таковая имеется) за доступ или использование страницы.Применимое право и место разрешения споровЛюбые разногласия, проистекающие от использования сайта, будут рассматриваться судами, расположенными в Анкаре/Турции; в случае какого-либо нарушения пользователем прав TRT на интеллектуальную собственность или при вероятности такового TRT может обратиться в любой суд Анкары для вынесения предупредительного судебного запрета или же для принятия иной меры правовой защиты. Вышеуказанные разногласия будут рассматриваться в соответствии с законодательством Турецкой Республики, при этом суды Турецкой Республики обладают исключительной юрисдикцией по решению разногласия сторон, вызванных или же имеющих отношение к вышеуказанным аспектам. Наряду с этим, ни одна формулировка в данном Соглашении не ограничивает TRT в ее праве обращаться в любой наделенный юрисдикцией суд с запросом на вынесение временного решения, промежуточного решения или защитной меры.ОграниченияПользователи, не соблюдающие правила использования и политику конфиденциальности, получат электронное письмо с уведомлением о закрытии доступа к форумам и другим интерактивным площадкам.В случае если пользователи, несмотря на уведомление, продолжат нарушать правила, их учетные записи TRT будут удалены. TRT сохраняет за собой право передачи данных пользователя третьим лицам (уполномоченным лицам, работодателям, администрациям школ и т.д.) с целью предотвращения злоупотребления в этих областях.