Alarme të reja për bomba në Maqedoninë e Veriut dhe Mal të Zi

“Duke pasur parasysh se edhe në periudhën e mëparshme kemi pasur rastin të merremi me denoncime të këtij lloji, të cilat fatmirësisht kanë qenë të rreme, ministria apelon për sjellje të qetë dhe të përmbajtur të të gjithë qytetarëve si në rastet e mëparshme. Në përputhje me rekomandimet e Drejtorisë së Policisë, publiku do të informohet me kohë për mbajtjen e mësimit në turin e dytë”, njofton Ministria e Arsimit e Malit të Zi.