Autostrada e Paqes: Përurohen kilometrat e para të rrugës Nish-Merdarë

“Jam krenar që kësaj radhe do të na lidhin me serbët, edhe me shqiptarët në Kosovë, edhe me shqiptarët në Prishtinë, edhe me serbët në Graçanicë, edhe me shqiptarët në Tiranë dhe në Durrës. Dhe vetëm për t'u shpjeguar serbëve dhe të gjithëve që nuk duan të shohin të ardhmen dhe pse duhet të ndërtojmë. Dhe prandaj shpresoj zoti Zhiofre që të na jepni edhe 60-70 milionë euro dhurata, sepse kjo do të jetë një nga autostradat më të ngarkuara në vetëm 20 deri në 25 vjet”, tha Vuçiq.