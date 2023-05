Kosova dhe Maqedonia e Veriut shkëmbejnë idetë për sfidat e bizneseve

“Patëm mundësinë të shkëmbejmë mendimet, idetë me sfidat që po përballen bizneset që kanë të bëjnë me inflacionin, me bashkëpunimin rajonal, dhe të gjitha këto tema jo vetëm që u përkasin bizneseve të Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës, por të gjitha bizneseve. Për Kosovën është shumë me rendësi partneriteti me Maqedoninë e Veriut", tha Rafuna.