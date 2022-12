Maqedonia e Veriut hapi konsulltën e nderit në Edirne

Në kuadër të qëndrimit në Türkiye, Osmani pati një takim me guvernatorin e Edirnes Huseyin Kurshat Kirbiyik, me të cilin biseduan për shkëmbimin e përgjithshëm mes dy vendeve, me referencë të veçantë për bashkëpunimin me rajonin e Edirnes, e cila është qendër e rëndësishme industriale dhe turistike e Türkiyes.