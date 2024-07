Nënshkruhet marrëveshja për përfundimin e magjistrales Prishtinë-Mitrovicë

"Me këtë marrëveshje, Fondi Saudit për Zhvillim do të mbështes projektin për përmirësimin e rrugës nacionale Prishtinë-Mitrovicë prej rreth 13 milionë eurosh ku përfshihet segmenti që fillon nga Smrekonica (Vushtrri) deri në Mitrovicë, me një gjatësi prej 5 kilometrash. Ky segment është pjesë e projektit nacionale Prishtinë-Mitrovicë", theksoi Aliu.