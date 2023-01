Shqipëria - Mali i Zi, marrëveshje në fushën e sigurimeve shoqërore

Ministria e Financave dhe е Ekonomisë e Shqipërisë njoftoi se rreth 2.500 shtetas shqiptarë, kryesisht sezonalë që punojnë në vendin fqinj (Mal të Zi) do të përfitojnë nga kjo marrëveshje, e cila pasi të kalojë etapat teknike, do të hyjë në fuqi me ratifikimin nga Parlamentet respektive.