Vuçiq pishman, do të udhëtojë në Samitin e Tiranës

Presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiq megjithatë do të marrë pjesë në Samitin BE – Ballkani Perëndimor nesër në Tiranë. Edhe pse para disa ditësh paralajmëroi se do ta bojkotojë këtë samit, presidenti serb sot tha se pas diskutimeve me zyrtarët shtetërorë dhe miqtë, ka vendosur që megjithatë të shkojë në Shqipëri.