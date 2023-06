Vuçiq: Fëmijët të gatshëm të vdesin në veri të Kosovës

"Kjo është një situatë tmerrësisht e vështirë për ne, po përpiqemi të ruajmë paqen pothuajse me çdo kusht, por kemi të bëjmë me njerëz që nuk duan paqe me çdo kusht. Ne na mbetet të luftojmë dhe të mbështetemi në mendje të shëndoshë. Shpresoj që BE-ja dhe ShBA-ja do të kenë forcë të mjaftueshme për të bindur ata që sillen në mënyrë irracionale”, tha Vuçiq.