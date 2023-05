Vuçiq në tubimin e Beogradit: Kohë të vështira lidhur me Kosovën

“Ne do të luftojmë për paqen, do ta ruaj çdo sekondë të paqes, por pas minutës së parë të sulmit ndaj serbëve në Kosovë, Serbia nuk do të rrijë duarkryq. Nëse doni t’i dëboni serbët, nuk do t’i dëboni ata”, tha Vuçiq.