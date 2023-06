Erdoğan dhe Stoltenberg diskutojnë zhvillimet në Rusi

Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan dhe shefi i NATO-s Jens Stoltenberg nëpërmjet një telefonate të dielën diskutuan zhvillimet e fundit në Rusi dhe anëtarësimin e Suedisë në NATO, sipas një komunikate të Drejtorisë së Komunikimeve të Türkiyes. Gjatë telefonatës, u theksua se fundi i tensioneve në Rusi "parandaloi shfaqjen e tragjedive të pakthyeshme humanitare në fushën e Ukrainës", thuhet në deklaratë. Stoltenbergut iu përcoll se Türkiye shpreson se zhvillimet e fundit në Rusi do të jenë "një moment historik i ri në rrugën drejt një paqeje të drejtë në Ukrainë". Gjithashtu u tha se "Türkiye mban qëndrimin e saj konstruktiv në lidhje me anëtarësimin e Suedisë, por se ndryshimet legjislative do të ishin të pakuptimta për sa kohë që mbështetësit e PKK/PYD/YPG organizojnë lirisht demonstrata në këtë vend." Më tej, u nënvizua se "padrejtësitë e hasura në kontekstin e F-35 dhe përpjekjet për të lidhur kërkesat e Türkiyes për F-16 me anëtarësimin e Suedisë do të dëmtonin NATO-n dhe sigurinë e saj në vend të Türkiyes". Grupi paraushtarak Wagner akuzoi forcat ruse të premten se sulmuan luftëtarët e tyre dhe grupi më pas kaloi nga Ukraina në qytetin rus të Rostov-on-Don. Si përgjigje, Shërbimi Federal i Sigurisë në Rusi nisi një procedurë penale kundër Wagner për "rebelim të armatosur". Presidenti rus Vladimir Putin e cilësoi kryengritjen e Wagnerit si një akt "tradhtie". Shefi i Wagner-it, Yevgeny Prigozhin më vonë pretendoi se luftëtarët e tij vendosën të ktheheshin për të shmangur gjakderdhjen kur ishin 200 kilometra larg Moskës, ndërsa presidenti bjellorus, Alexander Lukashenko tha se ai zhvilloi bisedime me kreun e Wagner-it me marrëveshjen e Putinit dhe Prigozhin pranoi marrëveshjen e shmangies së përshkallëzimit. Prigozhin në muajt e fundit ka akuzuar në mënyrë të përsëritur Ministrinë ruse të Mbrojtjes dhe ministrin e Mbrojtjes Sergej Shoygu për mos furnizim të mjaftueshëm me armë për grupin paraushtarak. Në fushatën e saj terroriste më shumë se 35-vjeçare kundër Türkiyes, PKK – e listuar si organizatë terroriste nga Türkiye, ShBA-ja dhe BE-ja – ka qenë përgjegjëse për vdekjen e më shumë se 40.000 njerëzve, duke përfshirë gra, fëmijë dhe foshnja. Zyrtarët turq kanë thënë se Suedia ka toleruar dhe madje ka mbështetur anëtarët e PKK-së në tokën e saj dhe se hapat e ndërmarrë për ta ndryshuar këtë duhet të provohen përpara se të bashkohet me aleancën.