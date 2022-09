Erdoğan: NATO e fortë me Türkiye-n, Greqia nuk ka vlerë në aleancë

Deklaratat negative të Greqisë në NATO për Türkiye-n nuk mund të dëmtojnë lidhjet midis Ankarasë dhe Aleancës, tha presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan.



"Qasja negative e Greqisë ndaj NATO-s (rreth Ankarasë) nuk i dobëson marrëdhëniet Türkiye-NATO," u tha gazetarëve presidenti Recep Tayyip Erdoğan pas lutjeve të së premtes në Istanbul.

Greqia "nuk ka asnjë vlerë" në NATO, tha ai, duke shtuar se Aleanca është e fortë me Türkiye-n.

Türkiye, një anëtare e NATO-s për më shumë se 70 vjet, është ankuar për veprimet dhe retorikën e përsëritur provokuese nga Greqia në rajon gjatë muajve të fundit, duke thënë se lëvizje të tilla pengojnë përpjekjet e saj me mirëbesim për paqen.

Komanda tokësore e NATO-s, LANDCOM, postoi të martën një postim në Twitter për të shënuar Ditën e 100-të të Fitores së Türkiye-s, e cila përkujton disfatën e fuqishme të ushtrive pushtuese greke në duart e turqve në Betejën e Dumlupinar në 1922.

LANDCOM e fshiu pasi Greqia paraqiti një ankesë te Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg.

LANDCOM postoi të enjten në Twitter një postim të ri për të uruar Türkiye-n me rastin e Ditës së Fitores, duke thënë: "Ne jemi mirënjohës që kemi Türkiye-n si kombin tonë pritës".

Që nga fillimi i vitit 2022, avionët luftarakë grekë kanë shkelur hapësirën ajrore turke 256 herë dhe kanë ngacmuar avionët turq 158 herë. Anijet e rojes bregdetare greke kanë shkelur gjithashtu 33 herë ujërat territoriale turke.



Avionët turq të angazhuar në misionet e NATO-s mbi Egje dhe Detin Mesdhe Lindor më 23 gusht u ngacmuan nga një sistem i mbrojtjes ajrore S-300 i prodhuar nga Rusia, i vendosur në ishullin grek të Kretës.

Zyrtarët ushtarakë grekë kanë mohuar rrëfimin turk për veprimet, të cilat përshkruhen si "armiqësore" në Rregullat e Angazhimit të NATO-s