Erdoğan: Po e përcjellim me vëmendje çfarë po bën Greqia

Presidenti i Türkiye-s, Recep Tayyip Erdoğan, gjatë kthimit nga Astana në Ankara, u tha gazetarëve disa çështje me interes ndërkombëtar. Presidenti turk komentoi shkeljet e Greqisë dhe militarizimin e ishujve në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar, duke ritheksuar shprehjen e tij tashmë të famshme: “Një natë mund të vijmë papritur”.

“Ne po i shohim ato që (Greqia) bën në Aleksandropoli, në ishuj. Këto nuk na frikësojnë aspak, pasi kemi veshur armaturën. Kemi masa, çdo gjë e kemi gati”, theksoi Erdoğan.

Erdoğan tha gjithashtu se Ankaraja dhe Moska do të punojnë së bashku për ndërtimin e një qendre të gazit natyror në rajonin e Trakisë në Türkiye, pas propozimit të presidentit rus Vladimir Putin në fillim të kësaj jave.

“Për një qendër të tillë shpërndarjeje, natyrisht, Trakia shihet si vendi më i rëndësishëm për këtë punë”, u tha Erdoğan gazetarëve në avionin presidencial gjatë kthimit nga vizita në Kazakistan.

“Së bashku me Putinin, ne udhëzuam Ministrinë tonë të Energjisë dhe të Burimeve Natyrore dhe institucionin përkatës nga pala ruse që të punojnë së bashku. Ata do ta bëjnë këtë punë atje”, tha presidenti turk.

Bëhet fjalë për qendër ndërkombëtare të shpërndarjes së gazit, pasi Türkiye tashmë ka një qendër kombëtare shpërndarjeje.

Më parë, në margjinat e samitit të Konferencës për Ndërveprimin dhe Masat e Ndërtimit të Besimit në Azi në kryeqytetin e Kazakistanit Astana, Erdoğan mbajti një takim me dyer të mbyllura me Putinin, i cili propozoi ndërtimin e një qendre gazi natyror në Türkiye.

Duke vlerësuar Türkiye-n si “partnerin më të besueshëm” për dërgesat e gazit në Evropë, Putin tha se ndërtimi i një qendre në Türkiye do të mundësonte, ndër të tjerash, rregullimin e çmimeve, shitjen e gazit me çmime të arsyeshme dhe përjashtimin e “politizimit” të çështjes.

Në lidhje me luftën Rusi-Ukrainë, Erdoğan u tha gazetarëve se ndërmjetësimi i Ankarasë midis dy vendeve vazhdon.

“Për sa i përket ndërmjetësimit të Türkiye-s, besimi që Rusia dhe disa vende të tjera kanë ndaj Türkiye-s mbetet i njëjtë. Besimi i vazhdueshëm ndaj Türkiye-s na bën të lumtur”, tha presidenti Erdoğan.

Türkiye ka qenë në kontakt të ngushtë me Rusinë dhe Ukrainën që nga fillimi i luftës. Erdoğan ka theksuar vazhdimisht dëshirën e tij për të sjellë Putinin dhe presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy së bashku në tryezën e bisedimeve në Türkiye për t’i dhënë fund luftës.