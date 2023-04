Erdoğan: Türkiye do të hapë 3 fabrika të tjera të përpunimit të borit

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, ka njoftuar planet për të hapur tri fabrika të tjera të përpunimit të borit në provincën qendrore Eskişehir.



“Këtë vit, ne do të shtojmë tri fabrika të reja të përpunimit të borit në Eskişehir, të cilat përbëjnë një vlerë investimi prej 501 milionë lirash (25,8 milionë dollarë)”, tha presidenti Erdoğan në një ceremoni masive të hapjes në Eskişehir.



Erdoğan tha se “pilot fabrika” e hapur në Eskişehir do të fillojë përpunimin e 1.200 tonë xeheve në vit në fazën e parë duke krijuar një tjetër “objekt që do të rrisë menjëherë prodhimin vjetor në 570 mijë tonë”.



Presidenti turk tha se “projektimi, prodhimi dhe montimi i lokomotivës dhe nënsistemeve të lokomotivës së parë elektrike ‘E5000’ do të përfundojë dhe më pas do të nisë testimi dhe certifikimi”.



“Këtu ne do të prodhojmë 500 lokomotiva që Türkiyes do t’i nevojiten në 10 vitet e ardhshme”, shtoi ai.