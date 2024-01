Erdoğan: Zbulimi i rrjetit të spiunazhit të Izraelit, vetëm hapi i parë

"Ne mbrojmë me guxim interesat e kombit tonë, si në diplomaci, ashtu edhe në fushën ushtarake, me hapat e duhur në kohën e duhur. Operacionet tona ushtarake në veri të Sirisë janë një shembull i qartë i kësaj. Operacionet tona të vazhdueshme në veri të Irakut janë një shembull i kësaj. Mundësimi i arritjes së lirisë së bashku me vëllezërit tanë azerbajxhanas pas gati 30 vitesh pushtim në Karabak janë një shembull i kësaj. Mbështetja jonë për qeverinë legjitime të Libisë, me të cilën kemi lidhje të lashta, janë një shembull i kësaj. Vullneti ynë i fortë për të mbrojtur 'Atdheun tonë të Kaltër' (Mavi Vatan) nga Egjeu në Detin e Zi dhe Mesdheun Lindor është një prej tyre. Është e mundur të shtohet numri i këtyre shembujve", deklaroi Erdoğan.