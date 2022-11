Erdoğan - Zelenskyy: Nevoja për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë

Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan, ka bërë thirrje për rritjen e përpjekjeve diplomatike për t’i dhënë fund konfliktit të vazhdueshëm Rusi-Ukrainë mbi bazën e rivendosjes së plotë të integritetit territorial dhe sovranitetit të Ukrainës. Deklaratat e Erdoğanit erdhën gjatë një telefonate të mërkurën me presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy, i cili falënderoi presidentin turk për “pjesëmarrjen e tij aktive në ruajtjen” e marrëveshjes së grurit të Detit të Zi. Zelenskyy gjithashtu përshëndeti përpjekjet e Türkiyes për “mbështetje të palëkundur të sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës”, ndërsa të dy liderët diskutuan gjithashtu zhvillimet e fundit në konfliktin në vazhdim. Një deklaratë e Drejtorisë së Komunikimeve të Türkiyes tha se Erdoğan theksoi rëndësinë e zbatimit të marrëveshjes së drithit të Detit të Zi dhe theksoi se eksporti i drithit si ukrainas, ashtu edhe ai rus është vendimtar për botën. Erdoğan shprehu gjithashtu kënaqësinë e tij që çështja e eksportit të grurit po zgjidhet nëpërmjet bashkëpunimit. Sipas tij, eksporti gruri ukrainas dhe rusë është vendimtar për botën. Presidenti Erdoģan, ka theksuar se Marrëveshja e grurit do t'i japë përparësi vendeve afrikane në nevojë, siç është rënë dakord (me presidentin rus) Vladimir Putin Më 22 korrik, Türkiye, OKB-ja, Rusia dhe Ukraina nënshkruan një marrëveshje në Istanbul për të rifilluar eksportet e drithit në Detin e Zi, të cilat u ndaluan pas fillimit të konfliktit Rusi-Ukrainë në shkurt. Të shtunën, Rusia njoftoi se do të pezullonte pjesëmarrjen e saj në marrëveshje për atë që pretendonte se ishte një sulm ukrainas në flotën e saj të Detit të Zi në portin e Sevastopolit. Më herët të mërkurën, Türkiye dhe Rusia njoftuan kthimin e Moskës në zbatimin e marrëveshjes së grurit të Detit të Zi pas ndërmjetësimit të Ankarasë dhe OKB-së.