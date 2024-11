Ministri turk: Sistemi doganor i Türkiyes plotësisht i mbyllur për Izraelin

Në kuadër të një marrëveshjeje reciproke të arritur me kërkesë të Ministrisë së Ekonomisë së Palestinës, me qëllim furnizimin me produkte të nevojshme për Palestinën, që ka rreth gjashtë milionë banorë dhe përfshin Bregun Perëndimor, Kudsin Lindor dhe Gazën, eksporti është i lejuar vetëm nëse produkti përfundon në Palestinë dhe blerësi është një importues palestinez.