MIT-i: Kujdestarët e heshtur të Türkiyes

"Periudha e tretë shtrihet nga viti 1955 deri në vitin 1990, duke filluar me trajnimin e personelit të MAH-ut nga CIA dhe duke përfunduar me përfundimin e Luftës së Ftohtë. Gjatë gjithë kësaj epoke, strategjia operative mbeti mbrojtëse, megjithatë zgjeroi fushën e saj të veprimtarisë përtej kufijve kombëtarë në vendet fqinje, dhe herë pas here në rajone të tilla si Lindja e Mesme dhe Ballkani, me të cilat Türkiye nuk ka kufij”.