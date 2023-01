Pse Türkiye i duhet NATO-s në rajonin e Detit të Zi dhe më gjerë?

Nëse Türkiye do të braktiste orientimin e saj perëndimor, do të pasonin disa pasoja shumë të pafavorshme ushtarake për Perëndimin, edhe nëse ajo nuk rreshtohej me Bashkimin Sovjetik. NATO-ja do të humbiste kontrollin e ushtruar nga Türkiye mbi Bosforin dhe pikat mbytëse të Dardaneleve (Ngushtica e Istanbulit dhe Çanakales), të cilat i dhanë flotës sovjetike të Detit të Zi pikën e vetme të daljes në Mesdhe.