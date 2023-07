Türkiye: Gurëgdhendësi nga Nevşehiri kthen 30 tonë gurë oniksi në stoli.

Duke treguar se ai blen oniks nga zona të ndryshme të Türkiyes në formën e blloqeve shkëmbore dhe i përpunon ato në copa të vogla guri, Badem tha: "Në Hacıbektaş ka pasur shumë punishte të përpunimit të gurit. Fillova që fëmijë dhe shkova në shkollë dhe punoja në punishte. Pasi u ktheva nga ushtria nisa biznesin tim. Unë e kam arritur këtë moshë me punën time ku herë kam qenë me humbje e herë me fitim”.