Aktivitete intensive diplomatike të ministrit turk Fidan në vitin 2023

Në kuadër të samiteve ndërkombëtare dhe kontakteve dypalëshe, ministri Fidan u takua shtatë herë me Sekretarin Amerikan të Shtetit Antony Blinken, pesë herë me ministrat e jashtëm të Gjermanisë dhe Britanisë së Madhe, katër herë me kolegë nga Malajzia, Irani, Spanja dhe Azerbajxhani, si dhe mori pjesë në takime me homologët e Kanadasë, Italisë, Katarit, Uzbekistanit. Ai u takua gjithashtu me ministrat e jashtëm të Bjellorusisë, Suedisë, Hungarisë, Greqisë dhe Republikës Turke të Qipros Veriore nga tri herë me secilin.