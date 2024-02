Altun: Türkiye po punon për të provuar "përpjekjet gjenocidale të Izraelit"

"Si vende islamike, ne do të vazhdojmë ta themi të vërtetën zëshëm. Ne kurrë nuk do të lejojmë që kauza palestineze të bjerë jashtë agjendës globale. Ne do të vazhdojmë të hedhim dritë mbi këtë errësirë ​​që Izraeli përpiqet t’i mbulojë krimet e tij," tha Fahrettin Altun të shtunën gjatë sesionit të jashtëzakonshëm të Konferencës Islamike të Ministrave të Informacionit, një ngjarje në Istanbul që përfshin vendet anëtare dhe vëzhguese të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik (OBI).