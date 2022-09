BE-ja shpreson se Türkiye mund të ndikon te Rusia për ta ndaluar luftën

Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian (BE) për Politikë të Jashtme, Josep Borrell, i ka shprehur ministrit të Punëve të Jashtme të Türkiye-s, Mevlüt Çavuşoğlu, shpresën e tij se Türkiye mund të përdorë ndikimin e saj mbi Rusinë.

Borrell ka bërë një deklaratë nga media sociale lidhur me bisedën telefonike të kryer me ministrin turk Çavuşoğlu.

Ai tha se ka vënë theksin mbi rolin e Türkiye-s në sigurimin e marrëveshjes së OKB-së për eksportin e drithit ukrainas dhe pakësimin e agresivitetit të Rusisë kundër Ukrainës. Borrell bëri të ditur se kanë diskutuar edhe ndikimin e sanksioneve të BE-së.

"Kam shprehur shpresën time se Türkiye mund të përdorë ndikimin e saj mbi Rusinë për të ndalur luftën e pakuptimtë", është shprehur Borrell.

Kujtojmë se mbi rolin e Türkiye-s si ndërmjetësues për marrëveshjen e OKB-së për eksportin e drithit ukrainas dhe ndikimin e presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan si lojtar i gjithanshëm kanë shkruar shumë media ndërkombëtare, ndër të tjerash edhe Foreign Policy.