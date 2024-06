Biden: Izraeli me marrëveshje në tri faza për t'i dhënë fund luftës në Gaza

“Unë e di se ka nga ata në Izrael që nuk do të pajtohen me këtë plan dhe do të bëjnë thirrje që lufta të vazhdojë pafundësisht. Disa prej tyre janë edhe në koalicionin qeverisës dhe e kanë bërë të qartë se duan të pushtojnë Gazën. Ata duan të luftojnë me vite dhe pengjet nuk janë prioriteti i tyre, i kam bërë thirrje lidershipit në Izrael që të qëndrojë pas kësaj marrëveshjeje pavarësisht presionit”, tha presidenti amerikan Biden.