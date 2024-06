Biden konfirmon 'gatishmërinë e Izraelit' për armëpushimin

Faza e parë do të fillonte me një armëpushim gjashtëjavor gjatë të cilit do të lirohej raundi i parë i pengjeve të mbajtura në Gaza, duke përfshirë gra, të moshuar dhe të plagosur, në këmbim të lirimit të qindra të burgosurve palestinezë, sipas Bidenit. Forcat izraelite gjithashtu do të tërhiqen nga ato që një zyrtar i lartë i administratës Biden i quajti "zona me popullsi të dendur".