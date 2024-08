Blinken: Bisedimet për Gazën, “shansi i fundit” për t'i dhënë fund luftës

"Ky është një moment vendimtar - ndoshta mundësia më e mirë, ndoshta e fundit, për të marrë pengjet në shtëpi, për të arritur një armëpushim dhe për t'i vënë të gjithë në një rrugë më të mirë drejt paqes dhe sigurisë së qëndrueshme", tha Blinken gjatë takimit të tij me Presidenti izraelit Isaac Herzog, sipas të përditshmes The Times of Israel.