Erdoğan: Mund të parashikohet ekspansionizmi, nëse nuk ndalohet Izraeli

"Shpresoj që fitorja do të jetë me ata që besojnë në Gaza dhe Liban. Do të vazhdojmë luftën tonë pa u lodhur, pa hequr dorë derisa të krijohet shteti i pavarur palestinez sovran në bazë të kufijve të vitit 1967, me kryeqytet Kudsin Lindor", tha Erdoğan, duke shtuar se, megjithëse do të përjetohen vuajtje të mëdha, "me lejen e Zotit, ky proces do të rezultojë në krijimin e një shteti të lirë palestinez në bazë të kufijve të vitit 1967".