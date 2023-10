Erdoğan për Gazën: Vendet e BE-së nuk kanë bërë asgjë, veçse hodhën benzinë

"Deri më tani kemi zhvilluar biseda telefonike me 18 liderë në nivel të krerëve të shteteve dhe qeverive. Në bashkëpunim me autoritetet egjiptiane kemi dërguar tre avionë me ndihma humanitare në rajon. Ne vazhdojmë t'i zgjasim dorën popullit të shtypur të Gazës që jeton nën bllokadë për 17 vjet, por veprime të tilla si dërgimi i aeroplanmbajtësve në rajon, bllokimi i shpërndarjes së ndihmave për popullin palestinez dhe ndëshkimi i ashpër i popullatës së Gazës në tërësi kanë penguar përpjekjet tona për të mbështetur paqen”, thuhet në mesazhin e Erdoğan.