Erdoğan: Türkiye me përpjekje për "paqe të drejtë" mes Rusisë dhe Ukrainës

“Ndërsa ne vazhdojmë solidaritetin tonë me Ukrainën, do të vazhdojmë të përpiqemi për t’i dhënë fund luftës me paqe të drejtë bazuar në negociata”, tha Erdoğan në një konferencë të përbashkët shtypi me homologun ukrainas Volodymr Zelenskyy në Istanbul.