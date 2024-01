Fidan: Komuniteti ndërkombëtar i paaftë për të ndalur gjakderdhjen në Gaza

Argumenti se lufta aktuale ka të bëjë me sigurinë e Izraelit, se ka të bëjë me të drejtën e Izraelit për vetëmbrojtje sipas Fidanit është larg nga të qenit bindës. Megjithatë, ai shtoi se përkrahësit e këtij argumenti nuk flasin kurrë për sigurinë e palestinezëve dhe as të drejtën e Palestinës për vetëmbrojtje.