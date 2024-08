Ish-gjenerali izraelit: Tel Avivi plotësisht i varur nga ShBA-ja

"Mendoj se Biden i tha Netanyahut se, nëse Hezbollahu dhe Irani kalojnë vijën e kuqe dhe qytetarët izraelitë pësojnë dëm të madh, ShBA-ja do të punojë me Izraelin për të nisur një sulm të dhunshëm ndaj objektivave ushtarake dhe ekonomike të Iranit dhe Hezbollahut, edhe nëse do të çonte në një luftë të plotë rajonale. Nëse Netanyahu nuk e dëgjon Bidenin, ne do të jemi të vetmuar në një luftë të mundshme", tha Brik.