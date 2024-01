Izraeli “rrëmben” fëmijët nga Gaza dhe i çon në vend të panjohur

Ai bëri thirrje për veprim urgjent për t'i dhënë fund ndalimit arbitrar dhe zhdukjes me forcë të qindra të burgosurve palestinezë në Gaza, duke kujtuar se shtetet duhet ta konsiderojnë zhdukjen me forcë si një krim të dënueshëm me ligj me dënime të përshtatshme, duke pasur parasysh seriozitetin e tij ekstrem.