Mediat: Izraeli pranon pjesërisht planin e Bidenit për armëpushim në Gaza

Biden tha se në fazën e dytë ku do të zhvillohen negociata lidhur me kalimin në procesin për t'i dhënë fund konfliktit, do të lirohen pengjet e mbetura, përfshirë ushtarët meshkuj. Izraeli do të tërhiqet nga Gaza (në fazën e parë), armëpushimi i përkohshëm do të shndërrohet në një përfundim të përhershëm të konfliktit.