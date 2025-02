Mjeshtri i fundit i fshesave dore në qytet, 50 vjet zanat

Çelikaslan, i cili mund të prodhojë 20 fshesa në ditë në punishten e tij ku punon i vetëm, fillimisht njom dengjet e barit në ujë dhe më pas shton sulfur. Mjeshtri e ndan barin në tri pjesë, i jep formë me një copë druri të ngjitur në këmbë dhe me një kapëse të dorës, e qep me gjilpërë dhe e përgatit për shitje.