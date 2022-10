NATO zhvillon stërvitje për parandalim bërthamor në Evropë

Vendet e NATO-s, me pjesëmarrjen e shumë avionëve luftarakë po zhvillojnë stërvitje për parandalim bërthamor në Evropë.



Komanda Ajrore Aleate e NATO-s (AIRCOM) në një postim nga llogaria e saj në median sociale thekson se forcat ajrore të vendeve aleate aktualisht në stërvitjen "Steadfast Noon" po testojnë aftësinë e parandalimit bërthamor.



Në stërvitje marrin pjesë dhjetëra avionë luftarakë ndërsa manovrat ushtarake zhvillohen në veriperëndim të Evropës.



Postohet fotoja e pilotit turk



Në deklaratë thuhet se stërvitja "Steadfast Noon" është një aktivitet i trajnimit rutinë vjetor dhe se në stërvitje marrin pjesë mbi 60 avionë luftarakë të llojeve të ndryshëm nga 14 vende.



Në mesin e postimeve të AIRCOM janë paraqitur fotografi të disa avionëve luftarakë në të cilin ndodhet edhe një avion cisternë i Forcave Ajrore Turke.



Ndërkohë në njërën prej fotografive paraqitet edhe piloti i avionit luftarak turk me një helmetë me modelin e gjysmëhënës dhe yllit.

Avionët B-52 pjesë e stërvitjes



Stërvitja "Steadfast Noon" do të zhvillohet deri më 30 tetor dhe mbahet në Belgjikë vendi pritës, në Detin e Veriut dhe hapësirën ajrore të Britanisë së Madhe. Në mesin e avionëve që përdoren në stërvitje ka avionë luftarakë të gjeneratës së katërt dhe të pestë si dhe avionë vëzhgimi dhe cisternë.



Ashtu si në vitet e mëparshme edhe këtë vit, në stërvitje përdoren edhe avionët B-52, bombarduesit e SHBA-së me rreze të gjatë.



Stërvitja “Steadfast Noon” ashtu si çdo vit zhvillohet nën pritjen e një vendi të ndryshëm të NATO-s.