OKB: Gaza, një vend i vdekjes dhe dëshpërimit

Griffiths u shpreh se OKB-ja do të vazhdojë të kërkojë përfundimin e menjëhershëm të luftës, jo vetëm për popullin e Gazës dhe fqinjët e saj të kërcënuar, "por për brezat që do të vijnë, të cilët nuk do t'i harrojnë kurrë këto 90 ditë ferri dhe sulme ndaj parimeve më themelore të njerëzimit”.