OKB-ja në kontakt me “të gjitha palët” për bisedimet e armëpushimit në Gaza

I pyetur nga Anadoli lidhur me njoftimin e presidentit amerikan, Joe Biden, se ShBA-ja do të bënte një “nxitje tjetër” me Türkiyen, Egjiptin, Katarin dhe Izraelin për të arritur një marrëveshje armëpushimi dhe shkëmbimi pengjesh në Gaza, zv/zëdhënësi i OKB-së, Farhan Haq, tha se do të inkurajojnë “sigurisht çdo përpjekje” për një armëpushim në Gaza.