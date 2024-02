Palestinezët vizitojnë shtëpitë e shkatërruara dhe të djegura në Gaza

"Ne kishim sallon makinash dhe prona të paluajtshme. Tani jemi bërë qiramarrës. Fëmijët e mi shesin ëmbëlsira në anë të rrugës për të mbijetuar. Ata na dogjën gjithçka që kishim. Ne dolëm nga shtëpia pa marrë asgjë me vete. Nuk kemi shtretër, as jorganë, as rroba", tha Ismail Ebu Humeydan.