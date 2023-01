Rusia: NATO-ja drejtëpërdrejt e përfshirë në konfliktin në Ukrainë

Lidhur me vendimin e disa vendeve perëndimore, përfshirë ShBA-në dhe Gjermaninë për dërgimin e tankeve në Ukrainë, Peskov tha: "Shumë herë janë dhënë deklarata se dërgimi i armëve të ndryshme, përfshirë tanket në Ukrainë nga vendet evropiane dhe ShBA-ja nuk do të thotë përfshirje të këtyre vendeve apo NATO-s në konfliktin në Ukrainë. Nuk pajtohemi me këtë".