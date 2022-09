Rusia sulmoi një stacion treni në Ukrainë, 25 vdekur

Është rritur në 25 numri i personave që kanë humbur jetën në sulmin e ndërmarrë nga ushtria ruse ndaj stacionit të trenit në zonën Chaplyne, në rajonin Dnipropetrovsk të Ukrainës.



Zëvendës shefi i zyrës së presidentit të Ukrainës, Kyrylo Tymoshenko, në një deklaratë nga llogaria e tij Telegram, deklaroi se kanë përfunduar punimet e kërkim shpëtimit në zonën e goditur nga raketat në Chaplyne.



"Si pasojë e bombardimit nga pushtuesit rusë ndaj banesave dhe stacionit të trenit, kanë humbur jetën 25 persona, përfshirë 2 fëmijë dhe janë plagosur 31 të tjerë", tha Tymoshenko.



Dje forcat ruse kryen sulm me raketa ndaj stacionit të trenit në zonën Chaplyne të Ukrainës. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, fillimisht deklaroi se 15 persona u vranë dhe 50 tjerë u plagosën në një sulm të forcave ruse ndaj një stacioni treni në Ukrainë.

Në fjalimin e tij me video-konferencë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (OKB), Zelenskyy tha se raketat e lëshuara nga forcat ruse goditën një stacion treni në qytetin Chaplyne në lindje të vendit.

Duke theksuar se 4 nga vagonët morën flakë, Zelenskiy tha se, "15 persona humbën jetën dhe 50 tjerë u plagosën. Kështu jetojmë çdo ditë. Kështu u përgatit Rusia për këtë takim të Këshillit të Sigurimit të OKB-së".

Zelenskyy theksoi se ekipet e shpëtimit vazhdojnë punën e tyre dhe se numri i të vdekurve mund të rritet.

Kujtojmë se dje Ukraina kishte 31 vjetorin e pavarësisë së saj si shtet, ndërkaq nga lufta me Rusinë tashmë më shumë se 6 muaj kanë humbur jetën mbi 1 mijë fëmijë.