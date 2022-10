Shembujt më të famshëm të aneksimit në historinë moderne

Historia botërore kujton disa shembuj të aneksimit ose bashkimit të disa territoreve ose shteteve të tjera. Ka pasur në këtë shekull, në shekullin e kaluar dhe në historinë më të largët. Aneksimi i rajoneve të Ukrainës Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia dhe Kherson pas referendumeve ishte aneksimi i fundit i shpallur. Në vijim, TRT Balkan ju jep një pasqyrë të rasteve më të famshme të aneksimit në historinë moderne.

Aneksimi i dytë i Rusisë në kohën e Putinit

Gjatë sundimit të Vladimir Putinit, aneksimi është në rendin e ditës për herë të dytë. Në vitin 2014, Rusia aneksoi Republikën Autonome Ukrainase të Krimesë, e cila ishte gjithashtu objektivi i aneksimit rus në 1783 gjatë mbretërimit të Mbretëreshës Katerina II.

Austro-Hungaria aneksoi Bosnjë e Hercegovinën

Proceset e aneksimit mbahen mend edhe në Ballkan. Gjatë sundimit të mbretit Franz Josef në vitin 1908, u bë aneksimi i Bosnjë e Hercegovinës nga Austro-Hungaria. Me këtë akt, Austro-Hungaria konfirmoi kontrollin e saj mbi territorin e BeH, i cili atëherë ishte nën sovranitetin e Perandorisë Osmane. Aneksimi u shpall më 12 tetor dhe më pas u njoh nga Rusia, por edhe Serbia dhe Mali i Zi. Aneksimi dhe ideja e Austro-Hungarisë për organizimin shtetëror të BeH e rriti ndarjen midis kombeve dhe e thelloi më tej.

Gjermania naziste aneksoi Austrinë në Rajhun e Tretë

Austria u aneksua nga Gjermania naziste nën Adolf Hitlerin në 1938. Ai dërgoi 200.000 trupa të njësiteve SS dhe shpalli aneksimin e Austrisë në Rajhun e Tretë. Hitleri kishte mbështetjen e nazistëve austriakë dhe një pjesë të popullsisë. Ky aneksim njihet edhe me termin gjerman “Anschluss”. Është interesant fakti që u mbajt një referendum për legalizimin e aneksimit. Në referendum 99.73 për qind e qytetarëve e mbështetën aneksimin.

Marrëveshja midis Japonisë dhe Koresë

Aneksimi i Koresë nga Japonia u zyrtarizua nga një traktat midis dy vendeve në 1910 pas vitesh lufte. Më parë, në vitin 1876, u nënshkrua marrëveshja sipas së cilës Koreja ishte në zonën e ndikimit të Japonisë dhe në vitin 1905 u nënshkrua marrëveshja e protektoratit. Aneksimi zgjati deri në vitin 1945.

Aneksimi italian i Etiopisë

Italia shpalli aneksimin e Etiopisë më 7 mars 1936. Emanuel III u shpall perandor. Eritrea, Somalilandi italian dhe Abisinia iu bashkuan provincës italiane të Afrikës Lindore.

Luftimet midis trupave italiane dhe etiopiane vazhduan deri në vitin 1937, kurse Italia vazhdoi të neutralizonte lëvizjet revolucionare etiopiane deri në vitin 1939.

Hawaii dhe Teksasi u bënë pjesë e Shteteve të Bashkuara me aneksimin

Aneksimi i Hawait nga Shtetet e Bashkuara është i lidhur me rebelimin e prodhuesve të kallamsheqerit të cilët kërkuan përmbysjen e monarkisë dhe krijimin e një Republike. Ata kërkuan ndihmë nga Shtetet e Bashkuara për këtë.

Marina amerikane kishin mbërritur në ishull. Mbretëresha u detyrua të abdikonte. Në vitin 1893 u nënshkrua traktati për aneksimin e Hawaii, por gjithçka u zgjat deri në vitin 1898 kur presidenti i Shteteve të Bashkuara ishte William McKinley, i cili nënshkroi rezolutën për aneksimin e Hawaiit pas votimit në Senat. Roli që Hawaii luajti për Shtetet e Bashkuara në luftën kundër Spanjës ishte një faktor shtesë që kontribuoi në përfundimin e aneksimit.