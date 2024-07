Türkiye dënon rezolutën e parlamentit izraelit kundër shtetit të Palestinës

Rezoluta në Knesset, e miratuar me 68 vota pro dhe 9 kundër, thotë se krijimi i një shteti palestinez “në zemër të Tokës së Izraelit do të përbënte rrezik ekzistencial për Shtetin e Izraelit dhe qytetarët e tij, do të përjetësonte konfliktin izraelito-palestinez dhe do ta destabilizonte rajonin”.