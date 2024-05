Türkiye mirëpret rezulutën e Asamblesë së OKB-së për Palestinën

Rezoluta, e cila në emër të Grupit Arab u drejtua nga Emiratet e Bashkuara Arabe, u miratua me konsensus dërrmues me 143 shtete anëtare që votuan pro, 9 kundër dhe 25 abstenime. E bashkë-sponsorizuar nga Türkiye së bashku me afro 80 shtete anëtare, rezoluta shprehu "keqardhje dhe shqetësim të thellë" për veton e SHBA-së në Këshillin e Sigurimit të OKB-së më 18 prill.