Zyrtarët izraelitë kritikë Bidenit për vonimin e dërgesave të armëve

"E bëra të qartë se nëse ata shkojnë në Rafah, nuk kanë shkuar ende në Rafah, nëse shkojnë në Rafah, unë nuk do t'i furnizoj me armët që janë përdorur historikisht për t'u marrë me Rafahun, për t'u marrë me qytetet, që merren me atë problem", tha Biden.