Ky tekst "Politika e cookies" përmban informimet në lidhje me "cookies" që gjenden në faqen e internetit të Korporatës së Radios dhe Televizionit të Turqisë (‘’Korporata’’) https://albanian.trtbalkan.com

Çfarë është një cookie?

Një cookie është skedari i kërkuar me qëllim që një faqe në internet të njohë përdoruesit më vonë. Ky skedar është i lidhur me përdoruesin dhe specifik për përdoruesin dhe uebin që përshkruan vetëm kodin, është specifik për ju dhe përdoret gjerësisht për të bërë që faqet e internetit të funksionojnë ose të punojnë në mënyrë më efikase, si dhe për të paraqitur informacione raportimi dhe për të ndihmuar në përshtatjen e shërbimeve ose reklamave për përdoruesin. Mund të lexohet vetëm nga serveri i uebit (Web) që përshkruan këtë kod dhe nuk është virus. Skedari kursen kohë tek përdoruesit dhe automatikisht kujton dhe përsërit përgjigjet e dhëna në hyrjen e tyre të mëvonshme në platforma digjitale ku janë regjistruar. Zakonisht janë skedarët e regjistruar kur përdoruesit vizitojnë faqet e internetit dhe shërbimet në internet. Ato përdoren gjithashtu gjerësisht për të siguruar informacione raportimi dhe për të ndihmuar në përshtatjen e shërbimeve ose reklamave.

Qëllimi i Përdorimit të Cookies

Sipas qëllimeve të përdorimit kemi: cookie të detyrueshme, cookie teknike, cookie verifikuese, cookie të shënjestrimit/reklamimit, cookie të personalizimit dhe cookie analitike, të cilat mund të përdoren në platformat digjitale. Cookies të përhershme mund të përdoren sipas kohëzgjatjes aktive të përdoruesve dhe/ose vizitorëve dhe qëllimeve të përdorimit.

Të gjitha cookies që ne përdorim në faqen tonë janë cookies të detyrueshme për funksionimin e faqes.

Cookies të detyrueshme:

Përdorimi i cookies të caktuara është i detyrueshëm që faqja jonë të funksionojë si duhet. Këto cookies mblidhen për këto qëllime:

Për të analizuar vizitat e faqes në internet https://albanian.trtbalkan.com dhe platformat digjitale të korporatës sonë dhe për të rritur performancën e tyre;

Për të siguruar që parametrat e performancës dhe kërkesat e vizitorëve të përmbushen, duke analizuar kërkesat e përdoruesve dhe vizitorëve;

Për të rritur funksionalitetin e faqes në internet dhe platformës digjitale në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar;

Për të lehtësuar qasjen në synimet e vizitorëve gjatë përdorimit të faqes prej tyre.

Qëllimet e veçanta të cookies janë dhënë në tabelën e mëposhtme.

Cookies të përdorura në faqen tonë të internetit dhe Platformat tona Digjitale:

Google Adsense Reklamë https://policies.google.com/privacy?hl=en DoubleClick Reklamë https://policies.google.com/privacy?hl=en Google Adwords Conversion Reklamë https://policies.google.com/privacy?hl=en Twitter Advertising Reklamë https://twitter.com/privacy?lang=en Google Dynamic Remarketing Reklamë https://policies.google.com/privacy?hl=en Google Tag Manager E rëndësishme https://policies.google.com/privacy?hl=en Google Analytics Analizat e faqes në internet dhe aplikacioneve mobile https://policies.google.com/privacy?hl=en Hotjar Shërbimi i regjistrimit dhe aktivizimit të përdorimit të faqes në internet https://www.hotjar.com/privacy GA Audiences Analiza e faqes, https://policies.google.com/privacy?hl=en Firebase Analiza mobile https://firebase.google.com/terms/?hl=en&authuser=3 Facebook Connect Mediat sociale https://www.facebook.com/about/privacy/ AddThis Shërbimi i Shpërndarjeve Sociale https://www.addthis.com/blog/tag/gdpr/ Fabric Shpërndarja e aplikacionit të testit Android dhe njoftimi i avarive https://docs.fabric.io/android/fabric/data-privacy.html Facebook Ads SDK Përcaktimi i synimit për fushatat e instalimit të aplikacionit, dhe ndjekja e transformimit https://www.facebook.com/business/GDPR

Arsyeja ligjore për mbledhjen e cookies

Cookies të përpunuara përpunohen në kuadër të kushteve të përpunimit të të dhënave personale të përcaktuara në nenin 5 të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale Nr. 6698; "Me kusht që të mos prekë të drejtat dhe liritë themelore të personit përkatës, përpunimi i të dhënave është i detyrueshëm për interesat legjitime të kontrolluesit të të dhënave" dhe "Është e nevojshme të përpunohen të dhënat personale që u përkasin palëve të kontratës, me kusht që të kenë lidhje të drejtpërdrejtë me lidhjen ose ekzekutimin e një kontrate”.

Përdorimi i cookies

Duke ndryshuar cilësimet e përdorimit të cookies përmes platformave digjitale të institucionit, përdoruesi dhe/ose shikuesit kanë mundësinë të personalizojnë (përshtatin) preferencat në lidhje me të gjithë cookies. Sidoqoftë, për disa cookies që janë të detyrueshëm për funksionimin e faqeve të internetit dhe platformave digjitale, përdoruesit dhe/ose shikuesit nuk mund t`u lihet zgjedhja dhe menaxhimi i kërkesës nuk është i mundur. Dëshirojmë të theksojmë se nëse disa cookies çaktivizohen, funksionimi i funksioneve të ndryshme në faqen tonë të internetit dhe të gjitha platformat tona digjitale mund të pengohet, prandaj, faqja jonë e internetit ose platformat tona digjitale mund të mos funksionojnë nëse bëhet një përzgjedhje e tillë nga përdoruesi.

Si mund ta kontrolloj përdorimin e cookies?

Duke ndryshuar cilësimet e shfletuesit tuaj, ju keni mundësinë që t’i përshtasni preferencat tuaja për cookies. Për më shumë informacion, mund të vizitoni linqet në tabelën më poshtë: