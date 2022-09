Përmes përdorimit tuaj të Shërbimeve TRT; (Informacionet në lidhje me ju dhe përdorimin tuaj të shërbimit tonë, ndërveprimet tuaja me ne dhe reklamat tona, dhe informacionet në lidhje me kompjuterin tuaj ose pajisjet e tjera [televizione inteligjente, pajisje të lëvizshme, modemë set-top dhe pajisje të tjera transmetuese mediash] që mund të përdorni për të hyrë në shërbimin tonë mblidhen.)