Политика проверки фактов

TRT на русском уделяет большое внимание предоставлению понятного, лаконичного и достоверного контента посредством статей, видео, заголовков, публикаций в социальных сетях, а также сотрудничества с третьими лицами. Мы понимаем, что слова обладают способностью обучать и влиять, и наши новостные выпуски и другие материалы демонстрируют прозрачность.

Наша команда журналистов, продюсеров и специалистов по обеспечению качества имеет большой опыт в проверке фактов касательно различного рода заявлений, фактических данных, мест, цитат и лиц, фигурирующих в освещаемых темах. Все сотрудники редакции, задействованные в создании контента, проходят проверку на достоверность фактов, включая использование личных суждений, проверку третьими лицами, поддержку руководством редакции и проверку качества перед публикацией любого материала в интернете.

Политика в области этики

Этический кодекс TRT на русском определяет высокий стандарт должной осмотрительности, неприкосновенности и доверия.

Наша основная цель - относиться к внутренним и внешним связям честно, открыто и с уважением. Мы рассматриваем нашу деятельность в интернете, политику отчетности и отношения с точки зрения высоких стандартов поведения и в соответствии с законами.

Мы придаем ценность культуре уважения, справедливости и честности и руководствуемся этими принципами при создании сообщества.

Политика исправления ошибок

Содержащий недостоверную информацию материал, который был опубликован в социальных сетях, будет с ответственностью рассматриваться TRT на русском. В каждом из случаев, при которых информация была признана неверной, TRT на русском публично исправит ошибку.

Если будет получена претензия, ответственный менеджер свяжется с источником и другими имеющими отношение к вопросу сторонами, а также с продюсером (внутри компании) для проверки и внесения необходимых исправлений.

Все ошибки и уточнения будут четко указаны во всех затронутых материалах.

Права собственности и финансирование

TRT («Турецкая Телерадио Компания») – вещательная компания и одно из крупнейших общественных медиа-предприятий в мире, имеющих 14 телеканалов и 16 радиостанций. TRT также является одним из основателей EBU (Европейский вещательный союз) и членом ABU (Азиатский вещательный союз), что делает корпорацию единственной в своем роде компанией, входящей в состав обоих союзов.

Являющийся подразделением «Турецкой Радио и Телевизионной Корпорации» TRT на русском - это международный информационный канал, вещающий 24 часа в сутки на русском языке. Редакция канала базируется в Стамбуле и располагает информационными бюро по всему миру.

Финансирование TRT осуществляется за счет налоговых средств, которые платят граждане страны. TRT также получает доход за счет рекламы, лицензирования и продаж.

Редакционная коллегия

Руководитель отдела цифровых новостей: Юсуф Озхан

*Менеджер цифрового контента: *Мирсаид Хабибуллаев

*Исполнительные продюсеры: *Юлия Божко, Евгений Пересторонин

*Продюсеры: *Антон Равитский, Инна Косинская, Ескендер Меметов, Мажар Али, Мухаммад Саад Хассан, Шафик Мандай